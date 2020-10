Ilaria Capua: «Il virus circola nelle scuole, ma non è questa la causa dell’esplosione dei contagi» (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Corriere della Sera intervista Ilaria Capua, direttore One Health Center of Excellence dell’Università della Florida. Il tema è l’aumento dei contagi in Italia. Indica i comportamenti da adottare per proteggersi. «È il momento di rafforzare l’impegno: la mascherina va portata sempre, tranne che in casa e nella propria macchina se si è soli. Se si usa il car sharing meglio indossarla. Lavare e disinfettare le mani più spesso possibile. Il virus viene trasportato da goccioline pesanti che tendono a cadere rapidamente: ecco perché la distanza di due metri ci protegge». Sulle scuole: «Abbiamo la fortuna di averle aperte dopo altri Paesi europei e quindi con una certa consapevolezza. La circolazione virale ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Corriere della Sera intervista, direttore One Health Center of Excellence dell’Università della Florida. Il tema è l’aumento deiin Italia. Indica i comportamenti da adottare per proteggersi. «È il momento di rafforzare l’impegno: la mascherina va portata sempre, tranne che in casa e nella propria macchina se si è soli. Se si usa il car sharing meglio indossarla. Lavare e disinfettare le mani più spesso possibile. Ilviene trasportato da goccioline pesanti che tendono a cadere rapidamente: ecco perché la distanza di due metri ci protegge». Sulle: «Abbiamo la fortuna di averle aperte dopo altri Paesi europei e quindi con una certa consapevolezza. Lazione virale ...

