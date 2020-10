Ilaria Capua: “Ecco le poche regole per proteggerci dal Covid. La pandemia è un’opportunità per ripensare alcuni grandi sistemi in chiave sostenibile” (Di domenica 11 ottobre 2020) Ilaria Capua: “Ecco come possiamo proteggerci dal Covid” “È il momento di rafforzare l’impegno da parte di tutti”: lo dichiara la virologa Ilaria Capua, direttore One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, che in un’intervista al Corriere della Sera spiega come possiamo fare per proteggerci dall’epidemia di Covid. “Assistiamo a una circolazione vivace del virus, siamo passati da 1.500 a oltre 5mila contagi. È il momento di rafforzare l’impegno da parte di tutti: la mascherina va portata sempre, sottolineo sempre, tranne che in casa e nella propria macchina se si è soli. Se si usa il car sharing meglio indossarla. Il disinfettante va tenuto sempre ... Leggi su tpi (Di domenica 11 ottobre 2020): “Ecco come possiamodal” “È il momento di rafforzare l’impegno da parte di tutti”: lo dichiara la virologa, direttore One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, che in un’intervista al Corriere della Sera spiega come possiamo fare perdall’epidemia di. “Assistiamo a una circolazione vivace del virus, siamo passati da 1.500 a oltre 5mila contagi. È il momento di rafforzare l’impegno da parte di tutti: la mascherina va portata sempre, sottolineo sempre, tranne che in casa e nella propria macchina se si è soli. Se si usa il car sharing meglio indossarla. Il disinfettante va tenuto sempre ...

