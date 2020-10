Ibra si allena in gruppo a Milanello, gol e assist (Di domenica 11 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 11 OTT - Primo allenamento in gruppo di Zlatan Ibrahimovic a Milanello dopo la quarantena. L'attaccante rossonero ha svolto tutta la partitella con i compagni, tre tempi da venti ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 11 OTT - Primomento indi Zlatanhimovic adopo la quarantena. L'attaccante rossonero ha svolto tutta la partitella con i compagni, tre tempi da venti ...

