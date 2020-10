I Love My Radio, la scaletta dell’evento che incorona la canzone più bella degli ultimi 45 anni (Di domenica 11 ottobre 2020) Questa sera dalle ore 21 in contemporanea su tutte le Radio italiane, le relative piattaforme web e app, tutti i canali social e in tv andrà in onda l’evento “I Love My Radio”, presentato da Gerry Scotti. Una manifestazione speciale per celebrare e raccontare i primi 45 anni del sistema Radiofonico italiano. Al termine della manifestazione sarà anche svelata la canzone vincitrice tra i 45 brani della nostra vita, uno per ogni anno dal 1975 al 2019, votati dal pubblico. Il programma arriva a conclusione del percorso che ha visto per la prima volta le Radio pubbliche e private – RTL 102.5, RDS 100% Grandi Successi, Radio Deejay, Radio Italia solomusicaitaliana, Radio 105, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Questa sera dalle ore 21 in contemporanea su tutte leitaliane, le relative piattaforme web e app, tutti i canali social e in tv andrà in onda l’evento “IMy”, presentato da Gerry Scotti. Una manifestazione speciale per celebrare e raccontare i primi 45del sistemafonico italiano. Al termine della manifestazione sarà anche svelata lavincitrice tra i 45 brani della nostra vita, uno per ogni anno dal 1975 al 2019, votati dal pubblico. Il programma arriva a conclusione del percorso che ha visto per la prima volta lepubbliche e private – RTL 102.5, RDS 100% Grandi Successi,Deejay,Italia solomusicaitaliana,105, ...

