Germania, Low: “Felice per la vittoria, ma avremmo potuto stare sul 3-0 prima di subire gol” (Di domenica 11 ottobre 2020) “prima di tutto, sono felice che abbiamo vinto. avremmo potuto andare sul 3-0 o 4-0 prima di subire il gol. Cosa c’è di buono: difficilmente abbiamo dato all’Ucraina una possibilità di rientrare in partita”. Queste le dichiarazioni del commissario tecnico della Germania, Joachim Low al termine della sfida di Nations League contro l’Ucraina vinta per 2-1. “L’avversario era stanco dopo il nostro 2-0. Nel complesso, abbiamo giocato bene – ha proseguito il ct tedesco – Quando giochiamo con i tre dietro, abbiamo bisogno di giocatori attivi che leghino gli avversari”. Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) “di tutto, sono felice che abbiamo vinto.andare sul 3-0 o 4-0diil gol. Cosa c’è di buono: difficilmente abbiamo dato all’Ucraina una possibilità di rientrare in partita”. Queste le dichiarazioni del commissario tecnico della, Joachim Low al termine della sfida di Nations League contro l’Ucraina vinta per 2-1. “L’avversario era stanco dopo il nostro 2-0. Nel complesso, abbiamo giocato bene – ha proseguito il ct tedesco – Quando giochiamo con i tre dietro, abbiamo bisogno di giocatori attivi che leghino gli avversari”.

