F 1 | GP Eifel - Hamilton eguaglia le 91 vittorie di Schumacher

(Di domenica 11 ottobre 2020) Lewisha vinto il Gran Premio dell', undicesima prova del Mondiale di Formula 1. L'inglese della Mercedes conquista il suo successo numero 91 in carriera edcosì Michaelnella classifica dei più vincenti di tutti i tempi. Salgono sul podio anche Max Verstappen con la Red Bull autore del giro più veloce in gara - e Daniel Ricciardo che riporta la Renault a podio dopo 9 anni di digiuno. Ritirato il poleman Bottas, dopo un guasto al sistema ibrido.emozionato. Oggi hato il numero didi, maè sempre più avviato a conquistare anche lo stesso numero di titoli iridati, alla fine di questa stagione. Lewis oggi ha scritto un'altra ...

SkySportF1 : ?? LEWIS HAMILTON FA 91 VITTORIE Max e Ricciardo sul podio, Leclerc 7° I risultati ?? - SkySportF1 : F1, Hamilton dopo il record al GP Eifel: 'Un sogno, sceglievo Schumi ai videogiochi' #SkyMotori #F1 #Formula1… - UNIBET_IT : RT @Agimegitalia: #Scommesse #Formula1: #Hamilton vince il Gp dell’Eifel ed eguaglia il record di Michael #Schumacher. Britannico favorito… - jermann_kurt : RT @SkySportF1: Formula 1, GP Eifel, il commento di Carlo Vanzini: 'Hamilton magico, anche nelle scelte' #Formula1 #F1 #EifelGP #SkyMotori… - galeno08 : RT @SkySportF1: Formula 1, GP Eifel, il commento di Carlo Vanzini: 'Hamilton magico, anche nelle scelte' #Formula1 #F1 #EifelGP #SkyMotori… -

Ultime Notizie dalla rete : Eifel Hamilton

Mick Schumacher, figlio di Michael, ha donato a Lewis Hamilton un casco del padre per ricordare il record di vittorie eguagliato in Formula 1. Lewis Hamilton ha vinto il Gp dellEi ...Correva l’anno 1964 e sul mitico Nürburgring esordiva in F1 la Honda; cinquantasei anni dopo, alla vigilia del GP dell’Eifel, ...