Covid, rischio lockdown: gli scenari descritti dal CTS a Speranza

Covid, il Cts incontrerà il ministro Speranza: sul tavolo tre scenari, il lockdown è uno spettro sempre più vicino Il Covid continua a tenere sotto scatto l'Italia intera

Ultime Notizie dalla rete : Covid rischio Covid, rischio contagio: le Rsa chiudono le porte ai visitatori esterni 055firenze "Io non ho paura": come aiutare i più giovani a non temere il Covid

Caterina Tabasso, psicoterapeuta psicoanalista dell’Aipa, spiega come aiutare i ragazzi (e i genitori) a superare i timori e le angosce legati alla ...

Negazionisti a Roma, in piazza anche vigili capitolini: «Ora rischiano sanzioni»

I VIGILI «NO MASK». . In piazza si sono presentati pure gli agenti della polizia Municipale no mask. Circa 2 mila persone hanno partecipato alla marcia della liberazione organizzata ieri pomeriggio da ...

