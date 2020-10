Ci sono 10 Huawei pronti ad entrare nella nuova fase beta EMUI 11 (Di domenica 11 ottobre 2020) Arrivano ulteriori informazioni per quanto riguarda il mondo Huawei, in riferimento allo sviluppo della beta EMUI 11. Nel dettaglio, pare che alcuni dispositivi siano praticamente pronti ad entrare in una nuova fase, a testimonianza del fatto che l’aggiornamento nella sua versione definitiva dovrebbe arrivare effettivamente a stretto giro. Questo, nonostante alcuni giorni fa abbiamo dovuto prendere atto che per alcuni prodotti ci siano ancora dei ritardi a proposito della distribuzione di EMUI 10.1 nella sua versione definitiva. nuova beta EMUI 11 per alcuni Huawei da oggi 11 ottobre In particolare, secondo quanto riportato da ... Leggi su optimagazine (Di domenica 11 ottobre 2020) Arrivano ulteriori informazioni per quanto riguarda il mondo, in riferimento allo sviluppo della11. Nel dettaglio, pare che alcuni dispositivi siano praticamenteadin una, a testimonianza del fatto che l’aggiornamentosua versione definitiva dovrebbe arrivare effettivamente a stretto giro. Questo, nonostante alcuni giorni fa abbiamo dovuto prendere atto che per alcuni prodotti ci siano ancora dei ritardi a proposito della distribuzione di10.1sua versione definitiva.11 per alcunida oggi 11 ottobre In particolare, secondo quanto riportato da ...

chrisneel : Huawei nel mirino Uk. Collusione col governo cinese? L’azienda: “Le opinioni non sono fatti” - LocheFederico : @vitalbaa Piccola chicca che non ho ancora sentito in giro ma ho sperimentato di persona: gli sprovveduti come me c… - mittdolcino : @DiplomaziaTW Lo sgambetto è di Muratore sul Il Giornale, nome omen, evidentemente uomo in carriera Infatti sono le… - titty_napoli : @AnnaMariaDeFalc @AndreCardi Huawei Non avevo letto fosse stato in qualche modo a rischio.. Ma sono contenta!! Meno malee - Cor_Com : #Huawei nel mirino Uk. Collusione col governo cinese? L’azienda: “Le opinioni non sono fatti”… -