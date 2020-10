#bergamaschidalmondo: “Isotta”, Sophie Hames e Bergamo. Bere il filtro d’amore è avere il coraggio di essere noi stessi (Di domenica 11 ottobre 2020) Piazze piene con spettacoli di clownerie, o ispirati a studi di sociologia. E poi danza indiana e una città bella quando sa essere plurale. Storia della marionettista belga che ha scelto di vivere da noi, tra passione per il teatro e tematiche di genere Leggi su ecodibergamo (Di domenica 11 ottobre 2020) Piazze piene con spettacoli di clownerie, o ispirati a studi di sociologia. E poi danza indiana e una città bella quando saplurale. Storia della marionettista belga che ha scelto di vivere da noi, tra passione per il teatro e tematiche di genere

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.