Ascolti Tv sabato 10 ottobre 2020: (Di domenica 11 ottobre 2020) Ascolti Tv sabato 10 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Tu si Que Vales milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Ballando Tutti in Pista milioni e %Ballando con Le stelle milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln SWAT 3×09-10 1a Tv milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Smallfoot: il mio amico delle nevi 1a Tv Freemilioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Se Dio vuole (dalle 21:45) milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Die Hard – Duri a morire mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Avamposti mila e % Il destino di un cavaliere mila e% Il negoziatore mila e % N.B.: una volta inseriti i dati i ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 11 ottobre 2020)Tv10(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Tu si Que Vales milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Ballando Tutti in Pista milioni e %Ballando con Le stelle milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln SWAT 3×09-10 1a Tv milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Smallfoot: il mio amico delle nevi 1a Tv Freemilioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Se Dio vuole (dalle 21:45) milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Die Hard – Duri a morire mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Avamposti mila e % Il destino di un cavaliere mila e% Il negoziatore mila e % N.B.: una volta inseriti i dati i ...

antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2569 — Ascolti da domenica 4 a sabato 10 ottobre 2020: ritorno in calo per The Walk… - CorriereCitta : #AscoltiTv sabato 10 ottobre 2020: Ballando con le Stelle, Tu si que vales, Smallfoot, dati Auditel e share - irina52844348 : RT @gagliardi_enza: #CanYaman e #michelemorrone Sabato 10 Ottobre ore 16:00 a #Verissimo su Canale5 con Silvia Toffanin ???? sarà un botto di… - CorneliaHale94 : @dumurin @EnfantProdige Survivor con Lino Guanciale in 12 episodi da 50 minuti, sulla storia di un’imbarcazione che… - gagliardi_enza : #CanYaman e #michelemorrone Sabato 10 Ottobre ore 16:00 a #Verissimo su Canale5 con Silvia Toffanin ???? sarà un bott… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti sabato Ascolti tv sabato 10 ottobre: Ballando con le Stelle, Tu si que vales, Smallfoot TPI Al pallone non si comanda. Stadi chiusi, ma è boom del calcio in Tv. Ascolti record da 90° Minuto a Pressing Serie A

Avevamo visto quest’estate come il ritorno dello sport, in particolare del calcio, in televisione avesse rappresentato un fatto positivo ai fini della ripartenza, come una vera e propria iniezione di ...

House music rigorosamente da ascoltare

L’opening di sabato 10, sempre con inizio previsto alle 23, vede coinvolte diverse organizzazioni, tra cui People & Alive e Gate 8, e promette House Music & Cocktail Bar. In consolle dj rotation, con ...

Avevamo visto quest’estate come il ritorno dello sport, in particolare del calcio, in televisione avesse rappresentato un fatto positivo ai fini della ripartenza, come una vera e propria iniezione di ...L’opening di sabato 10, sempre con inizio previsto alle 23, vede coinvolte diverse organizzazioni, tra cui People & Alive e Gate 8, e promette House Music & Cocktail Bar. In consolle dj rotation, con ...