Verona | positivo Antonin Barak | è il primo caso tra le fila degli scaligeri

(Di sabato 10 ottobre 2020) Anche l’Hellasha il suocontagiato al coronavirus: si tratta del centrocampistaBarák, risultatoal Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della Nazionale della Repubblica Ceca. Il calciatore scaligero è asintomatico e come i tanti altri giocatori contagiati del nostro campionato sarà costretto a seguire le procedure previste dal protocollo sanitario.

