Verissimo, puntata del 10 ottobre: video intervista a Can Yaman (Di sabato 10 ottobre 2020) Verissimo, gli ospiti della puntata di sabato 10 ottobre 2020 in onda su Canale 5: Lorella Cuccarini, Can Yaman e altri. Verissimo continua la sua marcia nel palinsesto del weekend di Canale 5. La formula del programma è sempre la stessa, Silvia Toffanin intervista l’ospite famoso di turno, rigorosamente distanziati, ottenendo informazioni inedite. Nella puntata di oggi, l’attesa è per l’attore turco Can Yaman, della soap Daydreamer – Le Ali del Sogno, presente in Italia per registrare C’è Posta per Te, è passato negli studi di Verissimo. L’appuntamento è per oggi, sabato 10 ottobre 2020, alle 16:00 su Canale 5. Come sempre alla conduzione troveremo ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 10 ottobre 2020), gli ospiti delladi sabato 102020 in onda su Canale 5: Lorella Cuccarini, Cane altri.continua la sua marcia nel palinsesto del weekend di Canale 5. La formula del programma è sempre la stessa, Silvia Toffaninl’ospite famoso di turno, rigorosamente distanziati, ottenendo informazioni inedite. Nelladi oggi, l’attesa è per l’attore turco Can, della soap Daydreamer – Le Ali del Sogno, presente in Italia per registrare C’è Posta per Te, è passato negli studi di. L’appuntamento è per oggi, sabato 102020, alle 16:00 su Canale 5. Come sempre alla conduzione troveremo ...

patrizi15510379 : @canyaman1989 Ho appena visto la puntata di verissimo sei veramente fantastico ?? - angelofavignan : RT @GiusCandela: Crawl e promo ad hoc per Can Yaman a #verissimo, puntata con ospiti molto forti domani va oltre il 20%. - andreafagioli56 : #Garko è apparso davvero sofferente, ma il #gfvip lo ha sfruttato, lo ha tenuto sulla graticola, ci ha costruito un… - ValentinaSinico : @canyaman1989 Sono davanti alla TV dalle 14.40.... oggi doppio appuntamento!!! Puntata EK e Verissimo!!!! Oggi tutt… - Chiara755 : @canyaman1989 Sono contenta che sei andata a Verissimo, non vedo l'ora di seguirti in puntata??? -