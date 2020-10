Updike scrutatore di libri

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 11 ottobre 2020) Se la fama di Johndipende soprattutto dalla tetralogia di romanzi, usciti tra il 1960 e il 1990, che hanno per protagonista Harry «Coniglio» Angstrom, non è solo perché nel suo personaggio si stringe l’homo americanus per eccellenza, il Wasp alle prese con insoddisfazioni famigliari, frustrazioni lavorative e inquietudini esistenziali, ma anche perché le quattro «stagioni» della vita del protagonista costituiscono una cronaca fedele, acuta e irriverente della seconda metà del secolo americano: dai «Tranquilized Fifties» che fanno da … Continua L'articolo proviene da il manifesto.