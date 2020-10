Tu Si Que Vales 2020: The Incredible Holt e la zebra (video e gallery) (Di sabato 10 ottobre 2020) La quinta puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 10 ottobre 2020, ha mostrato anche l’esibizione di The Incredible Holt, un simpaticissimo ginnasta che ha mostrato delle acrobazie molto originali sul trampolino elastico, accompagnandosi ad una zebra gonfiabile. A fine esibizione, anche Belen Rodriguez ha voluto provare a saltare sul trampolino con la zebra…rischiando l’ennesima uscita di seno. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Un’esibizione che ha unito bravura e simpatia e che è piaciuta sia alla giuria che al pubblico. A seguire le immagini e ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 10 ottobre 2020) La quinta puntata di Tu Si Quedi stasera, 10 ottobre, ha mostrato anche l’esibizione di The, un simpaticissimo ginnasta che ha mostrato delle acrobazie molto originali sul trampolino elastico, accompagnandosi ad unagonfiabile. A fine esibizione, anche Belen Rodriguez ha voluto provare a saltare sul trampolino con la…rischiando l’ennesima uscita di seno. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Un’esibizione che ha unito bravura e simpatia e che è piaciuta sia alla giuria che al pubblico. A seguire le immagini e ...

inutile_canzone : RT @vickythebug: ma quindi quando sarà ospite a tu sì que vales Gaia? Settimana prossima? - _aboutaurora : “Don’t stop me now” a Tu si que vales mi fa pensare solo ad #Amici19. - menrvasavren : RT @rathielhelder: guardo tu si que vales e piango come una fontana ragazzi - rathielhelder : guardo tu si que vales e piango come una fontana ragazzi - qualcosasospeso : mi sono appena svegliata e non so se guardare tu si que vales o tornare a dormire, sicuramente mi riaddormenterò -