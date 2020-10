Torino, Cairo: «Abbiamo fatto molte cose, Giampaolo è un allenatore di grande qualità» (Di sabato 10 ottobre 2020) Urbano Cairo è dispiaciuto per non essere riuscito a fare di più durante il calciomercato ma difende l’operato del tecnico Marco Giampaolo. Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto nel corso del Festival dello Sport parlando della situazione del campionato italiano e dello stato di forma dei granata. Le sue parole sono state raccolte da Corriere Torino. SERIE A – «Dobbiamo andare avanti.A marzo fui tra quelli che spinsero per la chiusura. Oggi conosciamo meglio il virus, sappiamo gestirlo meglio, siamo più attrezzati, per cui non dobbiamo fermarci. Noi come Serie A Abbiamo il dovere di mostrare la giusta collaborazione. È un calcio di guerra, un’economia di guerra». CALCIOMERCATO – ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Urbanoè dispiaciuto per non essere riuscito a fare di più durante il calciomercato ma difende l’operato del tecnico Marco. Il presidente delUrbanoè intervenuto nel corso del Festival dello Sport parlando della situazione del campionato italiano e dello stato di forma dei granata. Le sue parole sono state raccolte da Corriere. SERIE A – «Dobbiamo andare avanti.A marzo fui tra quelli che spinsero per la chiusura. Oggi conosciamo meglio il virus, sappiamo gestirlo meglio, siamo più attrezzati, per cui non dobbiamo fermarci. Noi come Serie Ail dovere di mostrare la giusta collaborazione. È un calcio di guerra, un’economia di guerra». CALCIOMERCATO – ...

Certamente - continua Cairo - credo sia molto importante che ci sia un'unione, siamo in una situazione senza precedenti. E' un calcio di guerra, un'economia di guerra': lo dice il presidente del Torino.

