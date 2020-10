Roma, due positivi nell’Under 18: sospese attività delle giovanili (Di sabato 10 ottobre 2020) I test a cui si sono sottoposti lo scorso giovedì i calciatori della Roma hanno evidenziato due positività al coronavirus nella squadra Under 18. La notizia ha comportato la sospensione immediata degli allenamenti a Trigoria, dove non era presente la prima squadra, che riprenderà gli allenamenti il prossimo martedì. Intanto però, come scrive il Corriere dello Sport, lunedì tutti i giocatori si sottoporranno ad un nuovo giro di tamponi a scopo precauzionale. L'articolo Roma, due positivi nell’Under 18: sospese attività delle giovanili ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 ottobre 2020) I test a cui si sono sottoposti lo scorso giovedì i calciatori dellahanno evidenziato duetà al coronavirus nella squadra Under 18. La notizia ha comportato la sospensione immediata degli allenamenti a Trigoria, dove non era presente la prima squadra, che riprenderà gli allenamenti il prossimo martedì. Intanto però, come scrive il Corriere dello Sport, lunedì tutti i giocatori si sottoporranno ad un nuovo giro di tamponi a scopo precauzionale. L'articolo, duenell’Under 18:attivitàilNapolista.

fanpage : #COVID__19 Focolai al comizio di Matteo #Salvini. Nuovi positivi - fanpage : Forza nuova e gilet arancioni in piazza #10ottobre - matteosalvinimi : #Salvini: Io penso che in questo momento il nostro compito sia pensare all’Italia dei prossimi 20 anni. Faremo due… - Gilauax : RT @neri_serneri: #Giletti detto 'er caciara' sindaco di Roma è perfetto: esperienza zero visibilità pubblica al massimo grado I problemi?… - CorSport : #Roma, due #Under18 positivi al #Covid. Lunedì tamponi anche per la prima squadra -

Ultime Notizie dalla rete : Roma due Sovranisti e negazionisti del Covid in piazza: due le manifestazioni oggi a Roma Fanpage.it Affitto centro sportivo Roma

Pieno centro storico, in via ugo bassi a due passi da piazza maggiore e dalle 2 torri, proponiamo in locazione un bifocale di 50mq al terzo piano con ascensore.

Il primo trailer (in italiano e protolatino) di Romulus, la nuova serie tv Sky

Da qui, l’esigenza di fornire al pubblico due versioni della serie tv ... Romulus, come detto, ci porterà indietro nel tempo, alla scoperta delle origini di Roma in cui un mondo in cui la natura ...

Pieno centro storico, in via ugo bassi a due passi da piazza maggiore e dalle 2 torri, proponiamo in locazione un bifocale di 50mq al terzo piano con ascensore.Da qui, l’esigenza di fornire al pubblico due versioni della serie tv ... Romulus, come detto, ci porterà indietro nel tempo, alla scoperta delle origini di Roma in cui un mondo in cui la natura ...