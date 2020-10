Repubblica: la vicenda Under 21 rafforza le ragioni del Napoli su protocollo subalterno a norme superiori (Di sabato 10 ottobre 2020) Quanto accaduto ieri alla partita di Under 21 Islanda-Italia, rinviata per tre positivi tra i calciatori, rinforza le ragioni del Napoli in merito alla subalternità del protocollo a norme superiori. Lo scrive Repubblica. “La lista di partite saltate per virus si è allungata: dopo Genoa-Torino, rinviata, e Juventus-Napoli, non disputata, ieri è toccato a Islanda-Italia Under 21, valida per le qualificazioni europee e rinviata. (…) La vicenda Under pesa sul campionato, non solo perché allunga la lista degli indisponibili per il derby di Milano, ma perché apparentemente rafforza il partito delle ragioni del ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 ottobre 2020) Quanto accaduto ieri alla partita di21 Islanda-Italia, rinviata per tre positivi tra i calciatori, rinforza ledelin merito alla subalternità del. Lo scrive. “La lista di partite saltate per virus si è allungata: dopo Genoa-Torino, rinviata, e Juventus-, non disputata, ieri è toccato a Islanda-Italia21, valida per le qualificazioni europee e rinviata. (…) Lapesa sul campionato, non solo perché allunga la lista degli indisponibili per il derby di Milano, ma perché apparentementeil partito delledel ...

evagiovannini : Sono senza parole: la proprietà di Repubblica (@GEDIspa) starebbe vendendo in segretezza il gruppo de @iltirreno a… - napolista : Repubblica: la vicenda #Under21 rafforza le ragioni del #Napoli su protocollo subalterno a norme superiori Le norme… - PMO_W : @info_zampa @MoonRos @il_pucciarelli @pama_dei @repubblica @Moonlightshad1 @umanesimo @mazzettam @GuerrigliaInfo… - 00Zucchi : In 70 anni di Repubblica non so quante volte sia stato radiato un magistrato. Fu elemento di spicco dell'accusa ne… - w_girardi : RT @_MarcoV_: Una bellissima notizia. E un abbraccio ad @ale_corubolo e a tutti gli altri che non hanno mai smesso di ricordare la loro vic… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica vicenda A Terracina si allarga il cluster del "Tordo". Positivi al Covid altri due esponenti della Lega La Repubblica Palamara: tanto cinismo, pochi ideali

La sentenza disciplinare con la quale è stata pronunciata la più grave sanzione - la rimozione dalla magistratura - per Luca Palamara, già componente del Consiglio superiore della magistratura e già p ...

Ordinata dal Comune la chiusura del locale “I Figli di Quintino”

Diverse le contestazioni all'attività di Ciccolella a Santa Maria La Noce. Il caso è ora nelle mani anche della Procura di Cassino ...

La sentenza disciplinare con la quale è stata pronunciata la più grave sanzione - la rimozione dalla magistratura - per Luca Palamara, già componente del Consiglio superiore della magistratura e già p ...Diverse le contestazioni all'attività di Ciccolella a Santa Maria La Noce. Il caso è ora nelle mani anche della Procura di Cassino ...