Regione Lazio, l’assessore alla Sanità D’Amato a TPI: “Piegare la curva dei contagi o lockdown inevitabile” (Di sabato 10 ottobre 2020) Coronavirus Lazio, D’Amato a TPI: “Meno contagi o lockdown inevitabile” “Bisogna puntare assolutamente sul tracciamento dei nuovi contagi”: nel giorno in cui la curva epidemiologica del Coronavirus subisce una preoccupante impennata in Italia, l’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, spiega in un’intervista esclusiva a TPI quali sono le prossime sfide per evitare un nuovo lockdown nazionale. Nell’ultimo giorno, la Regione ha registrato 387 casi, 6 morti e 47 guariti: numeri ben più alti di quelli di inizio estate, ma D’Amato è ottimista sulla tenuta del sistema sanitario: “La situazione terapie intensive è sotto ... Leggi su tpi (Di sabato 10 ottobre 2020) Coronavirus, D’Amato a TPI: “Menoinevitabile” “Bisogna puntare assolutamente sul tracciamento dei nuovi”: nel giorno in cui laepidemiologica del Coronavirus subisce una preoccupante impennata in Italia, l’assessore regionaleSanità del, Alessio D’Amato, spiega in un’intervista esclusiva a TPI quali sono le prossime sfide per evitare un nuovonazionale. Nell’ultimo giorno, laha registrato 387 casi, 6 morti e 47 guariti: numeri ben più alti di quelli di inizio estate, ma D’Amato è ottimista sulla tenuta del sistema sanitario: “La situazione terapie intensive è sotto ...

