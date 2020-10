Preziosi: «Il Napoli rischia una penalizzazione? Non è un rischio, è una certezza» (Di sabato 10 ottobre 2020) Preziosi ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, come scritto qui. Ha ribadito alcuni concetti che possiamo definire eversivi: «Ho detto che bisognava capire se l’intervento dell’Asl fosse stato richiesto da qualcuno del Napoli oppure no. Il fatto in sé non mi riguarda, peraltro, è materia della procura federale. Resta inteso che mai mi sognerei di far intervenire l’Asl. Da quello che mi raccontano e si sente dire, il Napoli rischia una penalizzazione. Più che un rischio è una certezza». Sento troppe voci nemiche, leggo interventi indecenti, c’è addirittura chi punta alla sospensione del torneo. Ma quale sospensione? Commenti rozzi, quasi sadici, moralmente al limite. Siamo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 ottobre 2020)ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, come scritto qui. Ha ribadito alcuni concetti che possiamo definire eversivi: «Ho detto che bisognava capire se l’intervento dell’Asl fosse stato richiesto da qualcuno deloppure no. Il fatto in sé non mi riguarda, peraltro, è materia della procura federale. Resta inteso che mai mi sognerei di far intervenire l’Asl. Da quello che mi raccontano e si sente dire, iluna. Più che unè una». Sento troppe voci nemiche, leggo interventi indecenti, c’è addirittura chi punta alla sospensione del torneo. Ma quale sospensione? Commenti rozzi, quasi sadici, moralmente al limite. Siamo ...

