No Mask, le voci dalla piazza dei negazionisti: “A Bergamo non sono morti di Covid19” (Di sabato 10 ottobre 2020) Cinquemila persone hanno preso parte alla “Marcia per la Libertà” a Roma, è il popolo dei No Mask contrari alle restrizioni imposte dal governo e negazionisti sul Covid19. Cosa pensano le persone che sono scese in piazza oggi? Si comincia con il sostenitore di QAnon, secondo cui il deep state governa il mondo grazie a … L'articolo No Mask, le voci dalla piazza dei negazionisti: “A Bergamo non sono morti di Covid19” proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Cinquemila persone hanno preso parte alla “Marcia per la Libertà” a Roma, è il popolo dei Nocontrari alle restrizioni imposte dal governo esul Covid19. Cosa pensano le persone chescese inoggi? Si comincia con il sostenitore di QAnon, secondo cui il deep state governa il mondo grazie a … L'articolo No, ledei: “Anondi Covid19” proviene da .

BoboSantilli : @fattoquotidiano Non avete scritto in quale piazza e neppure chi ha organizzato la manifestazione. A me, ad esempio… -

Ultime Notizie dalla rete : Mask voci No Mask, le voci dalla piazza dei negazionisti: “A Bergamo non sono morti di Covid19” Inews24 “Divisi siamo niente. Uniti tutto”, sovranisti e “no mask” insieme a Piazza San Giovanni

Uniti tutto”, sovranisti e “no mask” insieme a Piazza San Giovanni “Dobbiamo difendere il Paese dai traditori che stanno al Governo. Siamo qui per dire che uniti non siamo niente ma uniti siamo tutto” ...

“No alla dittatura sanitaria”, manifestanti per moneta sovrana e “no mask”

AGI - “No alla dittatura sanitaria” Le voci dei partecipanti alla manifestazione in Piazza San Giovanni a Roma di sovranisti monetari e “no mask” scesi in piazza contro la “dittatura sanitaria” e per ...

Uniti tutto”, sovranisti e “no mask” insieme a Piazza San Giovanni “Dobbiamo difendere il Paese dai traditori che stanno al Governo. Siamo qui per dire che uniti non siamo niente ma uniti siamo tutto” ...AGI - “No alla dittatura sanitaria” Le voci dei partecipanti alla manifestazione in Piazza San Giovanni a Roma di sovranisti monetari e “no mask” scesi in piazza contro la “dittatura sanitaria” e per ...