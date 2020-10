Nick Cave scrive 12 litanie per il nuovo album di Nicholas Lens atteso a dicembre (Di sabato 10 ottobre 2020) Nick Cave scrive 12 litanie per Nicholas Lens, brani che saranno inseriti nel prossimo album L.I.T.A.N.I.E.S che uscirà il 4 dicembre. Le canzoni saranno interpretate da vari cantanti, in una collaborazione tra Cave e Lens che si rinnova a distanza di 6 anni, dopo che aveva già realizzato l’opera Shell Shock. Cave ha così parlato della prossima uscita e di come sia nata l’idea di una collaborazione: “Nicholas mi ha chiamato durante il lockdown e mi ha chiesto di scrivere testi per 12 litanie. Sono stato felice di farlo. La prima cosa che ho fatto dopo aver agganciato è stato cercare “che ... Leggi su optimagazine (Di sabato 10 ottobre 2020)12per, brani che saranno inseriti nel prossimoL.I.T.A.N.I.E.S che uscirà il 4. Le canzoni saranno interpretate da vari cantanti, in una collaborazione trache si rinnova a distanza di 6 anni, dopo che aveva già realizzato l’opera Shell Shock.ha così parlato della prossima uscita e di come sia nata l’idea di una collaborazione: “mi ha chiamato durante il lockdown e mi ha chiesto dire testi per 12. Sono stato felice di farlo. La prima cosa che ho fatto dopo aver agganciato è stato cercare “che ...

lacampiglio : RT @giulianodottori: “Nick Cave: The Secret Life of Love songs”, un LIVE di canzoni e letture, insieme a @fabriziocoppola questa sera all’… - titofaraci : RT @giulianodottori: “Nick Cave: The Secret Life of Love songs”, un LIVE di canzoni e letture, insieme a @fabriziocoppola questa sera all’… - giulianodottori : “Nick Cave: The Secret Life of Love songs”, un LIVE di canzoni e letture, insieme a @fabriziocoppola questa sera al… - vincenzo5151 : RT @LaRobiErre: Tom Waits, Leonard Cohen, Nick Cave, Mark Lanegan, Elvis Costello. È il mio pantheon di voci belle. In comune hanno ch… - sonomusicgroup : Il 4 dicembre uscirà la «lockdown opera» di Nick Cave: La «lockdown opera» di Nick Cave uscirà il 4 dicembre. L.I.T… -

Ultime Notizie dalla rete : Nick Cave Il 4 dicembre uscirà la «lockdown opera» di Nick Cave Rolling Stone Italia Il 4 dicembre uscirà la «lockdown opera» di Nick Cave

Si intitola ‘L.I.T.A.N.I.E.S’. L’australiano ha scritto i testi per le musiche di Nicholas Lens. «Ho scritto litanie per tutta la vita». Ascolta il primo estratto ...

Carla Bruni: «Nel mio nuovo disco un brano dedicato a Sarkozy, un uomo fragile, per questo l’ho sposato»

Una canzone è dedicata a suo marito, l’ex presidente Nicolas Sarkozy: «Le garçon triste», scritta con Julien Clerc. «Canto un ragazzo triste, che si dà un sacco di arie, per non annegare / Come tutti ...

Si intitola ‘L.I.T.A.N.I.E.S’. L’australiano ha scritto i testi per le musiche di Nicholas Lens. «Ho scritto litanie per tutta la vita». Ascolta il primo estratto ...Una canzone è dedicata a suo marito, l’ex presidente Nicolas Sarkozy: «Le garçon triste», scritta con Julien Clerc. «Canto un ragazzo triste, che si dà un sacco di arie, per non annegare / Come tutti ...