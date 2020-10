News Uomini e Donne | Soleil Sorge deride Ivana Mrazona | “Finalmente ce l’ha fatta!”

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 10 ottobre 2020) Com’era facilmente prevedibile, non è tardata ad arrivare la risposta dialle parole al vetriolo diMrazova, la modella ceca fidanzata con l’ex di, Luca Onestini. Alle parole di, che l’ha definita una donna “di una tristezza assoluta”,ha replicato affermando, sarcastica: “Per lo meno è riuscita finalmente ad esprimere una frase di senso compiuto. Ad ogni modo un’altra di quelle persone che dovrebbe restare in silenzio ed anonimato”. E ancora, ha proseguito: “Ma divertitevi pure a vivere come fate. In bocca al lupo, come sempre”. Con un hashtag, poi, laparlato di karma che starebbe arrivando. A cosa si riferisce? Forse sa cose sul conto di Luca e ...