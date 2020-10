Neuroni di 2.000 anni trovati ad Ercolano (Di sabato 10 ottobre 2020) Neuroni di 2.000 anni, trovati in una giovane vittima dell’eruzione del Vesuvio. Nell’anno 79 d.C. gli abitanti di Ercolano, come quelli di Pompei, furono sterminati dalla drammatica eruzione del Vesuvio. Ad Ercolano, una vittima è stata trovata sul suo letto 2.000 anni dopo, la ricerca archeologica arriva così a una straordinaria scoperta. A causa del caldo estremo, il cervello del giovane è stato trasformato in vetro e all’interno del cervello, gli scienziati hanno trovato i Neuroni. La vera grande novità non è solo la scoperta di un cervello vetrificato, ma la scoperta di Neuroni, fibre nervose “Gli archeologi di solito trovano cervelli, ma questo materiale non è in buone ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 ottobre 2020)di 2.000in una giovane vittima dell’eruzione del Vesuvio. Nell’anno 79 d.C. gli abitanti di, come quelli di Pompei, furono sterminati dalla drammatica eruzione del Vesuvio. Ad, una vittima è stata trovata sul suo letto 2.000dopo, la ricerca archeologica arriva così a una straordinaria scoperta. A causa del caldo estremo, il cervello del giovane è stato trasformato in vetro e all’interno del cervello, gli scienziati hanno trovato i. La vera grande novità non è solo la scoperta di un cervello vetrificato, ma la scoperta di, fibre nervose “Gli archeologi di solito trovano cervelli, ma questo materiale non è in buone ...

ezioponti : Briatore riesce a sparare cazzate nonostante abbia solo due neuroni in testa ; “Io sono guarito Berlusconi è guar… - Turi_000 : @sharytextm2 @glennascaul @mostro15119736 Guarda che quella dei morti in Germania è solo l'ultima delle puttanate c… - Turi_000 : RT @LegaPokemon: Sapete cosa uccide i neuroni? Non il 5G, ma la diffusione di disinformazione. - VINCENZASAMMAR1 : Per 5.000 euro mi devi cambiare anche i neuroni. #noneladurso - GramsciAG : RT @neri_serneri: Migliaia di imprese chiuse, centinaia di migliaia di posti perduti, 35.000 morti, debito pubblico alle stelle, e #Montes… -

Ultime Notizie dalla rete : Neuroni 000 Quei neuroni preservati (per 2'000 anni) dopo l'eruzione Ticinonline Brain-computer interface: le promesse di Elon Musk con Neuralink e la questione etica

Tramite una serie di elettrodi infatti il dispositivo comunica direttamente con circa 1.000 neuroni, ma Musk ha detto di voler presto moltiplicare la cifra di “10, 1.000, 10.000 volte”. La batteria ...

Lo studio identifica i neuroni esatti che sono i più commoventi dall'epilessia

L'epilessia è una delle malattie neurologiche più comuni. È causata tramite una disfunzione in cellule cerebrali e solitamente è trattata con le medicine che gestiscono o neutralizzano gli attacchi ...

Tramite una serie di elettrodi infatti il dispositivo comunica direttamente con circa 1.000 neuroni, ma Musk ha detto di voler presto moltiplicare la cifra di “10, 1.000, 10.000 volte”. La batteria ...L'epilessia è una delle malattie neurologiche più comuni. È causata tramite una disfunzione in cellule cerebrali e solitamente è trattata con le medicine che gestiscono o neutralizzano gli attacchi ...