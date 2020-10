Muriel | doppietta con la Colombia | “Essere punto di riferimento dà grande fiducia”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 10 ottobre 2020) Una vittoria "made in Atalanta" per lache batte con un netto 3-0 il Venezuela nella prima partita di qualificazione al prossimo mondiale. Autori del gol Zapata e, compagni di reparto anche col club. Al termine della sfida, Luis, autore di due gol, ha parlato del match e della sua posizione all'interno del gruppo.: "Esseredidàfiducia"caption id="attachment 1034949" align="alignnone" width="592"Zapata (getty images)/caption"Penso che sia una vittoria frutto del lavoro. Dopo tanti anni, avere l'opportunità di essere in qualche modo unper la Nazionale mi aiuta ad accrescere la mia fiducia", ha detto. "In che modo? Sicuramente ...