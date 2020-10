MotoGP Le Mans, pole di Quartararo, poi Miller e Petrucci. 10° Rossi (Di sabato 10 ottobre 2020) Profeta in patria. Fabio Quartararo in pole nel GP di Francia della MotoGP . Sulla pista di Le Mans il francese della Yamaha Petronas stacca il tempo di 1'31"315 e precede due Ducati: 2° Jack Miller, +... Leggi su gazzetta (Di sabato 10 ottobre 2020) Profeta in patria. Fabioinnel GP di Francia della. Sulla pista di Leil francese della Yamaha Petronas stacca il tempo di 1'31"315 e precede due Ducati: 2° Jack, +...

SkySportMotoGP : ?? Paurosa caduta per @Luca_Marini_97 nelle #FP2 della #Moto2 a Le Mans: caviglia sinistra dolorante ? Le ultime sul… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'È pericoloso correre a Le Mans in ottobre, condizioni difficilissime' #MotoGP #SkyMotoGP… - SkySportMotoGP : ?? Jordi Torres conquista la E-Pole ?? a Le Mans ???? ?? Gara-1 oggi pomeriggio alle 16.45 ? 1? ???? @jorditorres81 1.43.… - StraNotizie : MotoGp, Quartararo in pole a Le Mans. Petrucci terzo, Dovizioso sesto e Rossi decimo - rtl1025 : ????? Fabio #Quartararo su Yamaha ha conquistato la pole position nel #GranPremio di Francia a Le Mans, classe MotoGp… -