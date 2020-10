Miami è ancora viva | Jimmy Butler annulla il match point Lakers

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 ottobre 2020) Nella notte si è giocata gara 5 delle Finals NBA e i Los Angelessi vedonore il primoda uno strepitosoche sfodera una tripla doppia da 35 punti, 12 rimbalzi e 11 assist. Danny Green combina guai L’immagine più significativa di gara 5 delle Finals è Danny Green che sbaglia un tiro che solitamente mette ad occhi chiusi. Un tiro costruito perfettamente da LeBron James che in penetrazione si porta via tutta la difesa e scarica all’indietro. Danny Green non deve fare altro che sparare da 3 e regalare la vittoria ai. A volte però non tutto va come previsto e il tiro di Green finisce al primo ferro. LeBron non poteva fare di più, chiude con 40 punti, 13 rimbalzi e 7 assist. ...