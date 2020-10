"Ma cosa sono questi cubi di vetro?". Loretta Goggi imbarazza Conti a Tale e quale show, lui balbetta in diretta (Di sabato 10 ottobre 2020) La grande protagonista di Tale e quale show è sempre lei, Loretta Goggi. I telespettatori le tributano ogni venerdì sera grandi riconoscimenti e quando Carlo Conti legge alla giurata del Talent vip di Raiuno uno dei commenti più calorosi ("La vera regina di Tale e quale show", la definisce un ammiratore) la grande cantante e showgirl è visibilmente commossa. C'è spazio poi per un simpatico fuoriprogramma. Conti legge il commento di un altro telespettatore, che chiede "cosa sono quei quadrati di vetro sul banco dei giurati". Il padrone di casa spiega: ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) La grande protagonista diè sempre lei,. I telespettatori le tributano ogni venerdì sera grandi riconoscimenti e quando Carlolegge alla giurata delnt vip di Raiuno uno dei commenti più calorosi ("La vera regina di", la definisce un ammiratore) la grande cantante egirl è visibilmente commossa. C'è spazio poi per un simpatico fuoriprogramma.legge il commento di un altro telespettatore, che chiede "quei quadrati disul banco dei giurati". Il padrone di casa spiega: ...

