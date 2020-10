Juventus, Alaba non rinnova il Bayern Monaco: può arrivare a zero (Di sabato 10 ottobre 2020) David Alaba potrebbe essere il prossimo colpo a parametro zero della Juventus. Il rinnovo con il Bayern Monaco continua a non arrivare. Secondo quanto riferito da Tuttosport, lo stallo nelle trattative fra il Bayern Monaco e David Alaba per il rinnovo di contratto potrebbe giocare a favore della Juventus. Il Chief Football Officer Fabio Paratici, infatti, le reputa un giocatore che potrebbe fare comodo ad Andrea Pirlo per la sua versatilità tattica. L’austriaco potrebbe ricoprire il ruolo di centrale oppure di terzino. Ovviamente si tratta di un affare da chiudere a parametro zero la prossima estate. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Davidpotrebbe essere il prossimo colpo a parametrodella. Il rinnovo con ilcontinua a non. Secondo quanto riferito da Tuttosport, lo stallo nelle trattative fra ile Davidper il rinnovo di contratto potrebbe giocare a favore della. Il Chief Football Officer Fabio Paratici, infatti, le reputa un giocatore che potrebbe fare comodo ad Andrea Pirlo per la sua versatilità tattica. L’austriaco potrebbe ricoprire il ruolo di centrale oppure di terzino. Ovviamente si tratta di un affare da chiudere a parametrola prossima estate. Leggi su Calcionews24.com

