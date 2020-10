Influencer muore mentre gira un video social. Aveva 20 anni. Doveva essere un gioco ma è finito in tragedia: cosa è successo (Di sabato 10 ottobre 2020) Una vera tragedia partita da un gioco. Questa è la storia di una giovane ragazza creator di TikTok. Areline Martinez muore a soli 20 anni per uno ‘scherzo’ del destino. Un gioco che non Aveva contemplato un epilogo simile. Tutto è accaduto mentre la giovane donna stava registrando un TikTok insieme ad alcuni suoi amici. Lo scopo era quello di mettere in scena un finto rapimento. La tragedia viene da Chihuahua, città nello stato omonimo del Messico. Areline Aveva organizzato con dieci amici, un gruppo ben affiatato, le riprese di un finto rapimento. Nel ‘gioco’ anche pistole. Il video era destinato a essere caricato su TikTok con Areline come ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 ottobre 2020) Una verapartita da un. Questa è la storia di una giovane ragazza creator di TikTok. Areline Martineza soli 20per uno ‘scherzo’ del destino. Unche noncontemplato un epilogo simile. Tutto è accadutola giovane donna stava registrando un TikTok insieme ad alcuni suoi amici. Lo scopo era quello di mettere in scena un finto rapimento. Laviene da Chihuahua, città nello stato omonimo del Messico. Arelineorganizzato con dieci amici, un gruppo ben affiatato, le riprese di un finto rapimento. Nel ‘’ anche pistole. Ilera destinato acaricato su TikTok con Areline come ...

