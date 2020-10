Griglia di partenza F1 GP Eifel Germania 2020 | risultati qualifiche | Bottas in pole

Leggi su sportface

(Di sabato 10 ottobre 2020) Ladidel Gran Premio dell’, undicesima tappa del Mondialedi Formula 1. Sul Nurburgring, dopo una sola sessione di libere, nel pomeriggio di sabato 10 ottobre è andata in scena una qualifica da urlo che ha formato ladiin vista della gara domenicale. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO Appuntamento per domenica 11 ottobre con la gara al via alle ore 14:10. Saranno 60 giri di fuoco sul tracciato tedesco con alta probabilità di pioggia: gara che potrete seguire in diretta su Sportface attraverso il live testuale con aggiornamenti in tempo reale. GRAN PREMIO DELL’– LADIPRIMA FILA 1. Valtteri(Mercedes) 2. Lewis Hamilton ...