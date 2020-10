Ghost of Tsushima su PS5 con modalità a 60 fps, velocità di caricamento migliorata e salvataggi PS4 trasferibili (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo che Sony ha pubblicato la lista dei titoli che non saranno retrocompatibili e che quindi non arriveranno su PS5, alcuni studi di sviluppo hanno preso la palla al balzo per dichiarare sui social quali saranno invece i titoli in arrivo anche sulla console next-gen. Tutto è partito da Naughty Dog che ha dichiarato che tutti i giochi tra cui The Last of Us Part II e la serie Uncharted arriveranno su PlayStation 5 attraverso la retrocompatibilità.Ora anche un altro studio si accoda alla dichiarazione, ovvero Sucker Punch, il quale afferma che anche Ghost of Tsushima potrà essere giocato su PlayStation 5. Il post su Twitter descrive in dettaglio cosa dobbiamo aspettarci da questa versione, sia in termini di prestazioni grafiche sia per quanto riguarda i salvataggi.Mentre l'avventura-azione open-world gira a 30 FPS ... Leggi su eurogamer (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo che Sony ha pubblicato la lista dei titoli che non saranno retrocompatibili e che quindi non arriveranno su PS5, alcuni studi di sviluppo hanno preso la palla al balzo per dichiarare sui social quali saranno invece i titoli in arrivo anche sulla console next-gen. Tutto è partito da Naughty Dog che ha dichiarato che tutti i giochi tra cui The Last of Us Part II e la serie Uncharted arriveranno su PlayStation 5 attraverso la retrocompatibilità.Ora anche un altro studio si accoda alla dichiarazione, ovvero Sucker Punch, il quale afferma che ancheofpotrà essere giocato su PlayStation 5. Il post su Twitter descrive in dettaglio cosa dobbiamo aspettarci da questa versione, sia in termini di prestazioni grafiche sia per quanto riguarda i.Mentre l'avventura-azione open-world gira a 30 FPS ...

