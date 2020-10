GF Vip | tra la Gregoraci e Pierpaolo ci sono altri due uomini | la rivelazione di Signorini

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 10 ottobre 2020) Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, Elisabettaha ammesso che, pur essendo entrata da single, al di fuori della Casa di Cinecittà c’è un uomo che la aspetta. E a quanto pare è proprio lui che le ha mandato un aereo con su scritto: “Sei l’epicentro del mio terremoto”. Davanti a una scioccata, Alfonsoha fatto sapere che fuori c’è un uomo il cui nome comincia per “E.” che la saluta e la pensa in quel di Montecarlo (dove Elisabetta vive). Sarà lui l’uomo misterioso e il terzo incomodo che impedisce il realizzarsi della storia d’amore tra l’ex lady Briatore ePetrelli? La confusione che si è dipinta sul volto della show-girl ha fatto capire che non è ...