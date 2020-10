Fiamme nella notte a Latina, a fuoco il bar Dream Happy: si sospetta l’incendio doloso (Di sabato 10 ottobre 2020) Atti intimidatori contro il bar Dream Happy di Latina che, nella tarda serata di ieri, è stato dato alle Fiamme da ignoti. L’incendio è stato appiccato poco dopo le 22, dall’accesso sul retro del locale. Tutto ciò è avvenuto proprio nel periodo in cui i gestori del bar avevano iniziato i lavori di ristrutturazione del locale. Un gesto mirato, volto a creare ingenti danni ai titolari del Dream Happy. Ad accorgersi dell’incendio sono stati alcuni residenti che, dopo aver sentito un forte odore di bruciato, hanno visto fuoriuscire una colonna di fumo nero dalla finestra sul retro del locale. In breve tempo sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato le Fiamme evitando il peggio. Sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 ottobre 2020) Atti intimidatori contro il bardiche,tarda serata di ieri, è stato dato alleda ignoti. L’incendio è stato appiccato poco dopo le 22, dall’accesso sul retro del locale. Tutto ciò è avvenuto proprio nel periodo in cui i gestori del bar avevano iniziato i lavori di ristrutturazione del locale. Un gesto mirato, volto a creare ingenti danni ai titolari del. Ad accorgersi dell’incendio sono stati alcuni residenti che, dopo aver sentito un forte odore di bruciato, hanno visto fuoriuscire una colonna di fumo nero dalla finestra sul retro del locale. In breve tempo sono intervenuti i Vigili delche hanno domato leevitando il peggio. Sul ...

teresacapitanio : Fiamme nella notte a Latina, a fuoco il bar Dream Happy: si sospetta l’incendio doloso - LameziaInforma : Fiamme nella rete di distribuzione elettrica, black out notturno - CorriereCitta : Fiamme nella notte a Latina, a fuoco il bar Dream Happy: si sospetta l’incendio doloso - gpellarin84 : RT @Phastidio: Ottimo pezzo di Giordano Stabile sul conflitto azero-armeno e sul ruolo sempre più spregiudicato della Turchia nella regione… - PalermoToday : VIDEO | Incendio in via Pitrè, nella notte va in fiamme un 'lapino' -

Ultime Notizie dalla rete : Fiamme nella Incendio nella notte, le fiamme all'interno di un'abitazione. Una persona è stata portata in salvo dai vigili del fuoco il Dolomiti Auto in fiamme a Mondovì, vettura fuori strada a Barge, allerta incendio all'alba a Caramagna

CUNEO CRONACA- Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 22 di venerdì (9 ottobre), presso Strada delle Moglie 3, a Mondovì, dove un'auto parcheggiata all’interno di un garage nelle vicinanze di un ...

Campionato Europeo Laser, la giornata di Alessio Spadoni

Seconda giornata per l'Europeo di vela olimpica nelle classi singolo Laser Standard maschile e Laser Radial femminile a Danzica in Polonia. Giornata di vento teso che ha rivoluzionato le classifiche, ...

CUNEO CRONACA- Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 22 di venerdì (9 ottobre), presso Strada delle Moglie 3, a Mondovì, dove un'auto parcheggiata all’interno di un garage nelle vicinanze di un ...Seconda giornata per l'Europeo di vela olimpica nelle classi singolo Laser Standard maschile e Laser Radial femminile a Danzica in Polonia. Giornata di vento teso che ha rivoluzionato le classifiche, ...