"Doveva morire di fame". Fa una figlia con l'amante e per mesi la nasconde nell'armadio: bimba in fin di vita (Di sabato 10 ottobre 2020) Una storia terribile quella che arriva dalla Russia. Moribonda, sospesa tra la vita e la morte, inizia così la vicenda della neonata nascosta nell'armadio dalla madre. La donna ha ammesso che sperava che la piccola morisse di fame. Una figlia non voluta, trovata in un grave stato di denutrizione, da un lato, e la madre, che in preda a un ingiustificata paura che il tradimento venisse prima o poi alla luce, ha deciso di compire l'ignobile gesto. La vicenda arriva dalla Russia, precisamente dalla regione di Sverdlovsk. Secondo quanto riporta il Sun, la 37enne sarebbe rimasta incinta del suo amante. La donna aveva una relazione con un uomo sposato, dopo aver divorziato da suo marito. Per mesi ha tenuto nascosta la gravidanza, non si è mai sottoposta ad alcun controllo medico e ha partorito di nascosto da tutti.

