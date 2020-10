Danielle Madame e il sindaco leghista che chiede per lei la cittadinanza

Leggi su vanityfair

(Di sabato 10 ottobre 2020) «Le rivolgo queste brevi righe per porre alla Sua attenzione il caso di Danielle Frédérique Madam, giovane atleta ventitreenne, originaria del Camerun ma da 16 anni in Italia (ancorché da 4 residente), e pur tuttavia non ancora in possesso della cittadinanza italiana». È l’incipit della lettera che il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi ha mandato al presidente della Repubblica chiedendo per la ragazza la concessione della cittadinanza.