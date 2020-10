Covid, nuovo DPCM: vietato sostare in piedi fuori da bar e locali (Di sabato 10 ottobre 2020) Al vaglio del Governo, c’è una nuova norma restrittiva per il nuovo DPCM per il Covid. Sarà proibito sostare fuori da bar e locali Le nuove norme saranno chiare e precise. Il punto cardine del nuovo DPCM per il Covid, stabilito dal Governo, sarà l’applicazione del divieto di assembramento, impedendo ai cittadini di sostare davanti a bar e ristoranti. L’esecutivo sta passando al vaglio l’ipotesi di inserire questa nuova regola principe da immettere nel nuovo provvedimento che Giuseppe Conte firmerà e che diventerà ufficiale il prossimo 15 Ottobre. La curva epidemiologica continua a crescere, e quindi si è deciso di troncare di netto. Il ... Leggi su zon (Di sabato 10 ottobre 2020) Al vaglio del Governo, c’è una nuova norma restrittiva per ilper il. Sarà proibitoda bar eLe nuove norme saranno chiare e precise. Il punto cardine delper il, stabilito dal Governo, sarà l’applicazione del divieto di assembramento, impedendo ai cittadini didavanti a bar e ristoranti. L’esecutivo sta passando al vaglio l’ipotesi di inserire questa nuova regola principe da immettere nelprovvedimento che Giuseppe Conte firmerà e che diventerà ufficiale il prossimo 15 Ottobre. La curva epidemiologica continua a crescere, e quindi si è deciso di troncare di netto. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid, nuovo Dpcm: vietato stare in piedi fuori da bar e ristoranti Corriere della Sera Covid, Di Maio:Sud a rischio terapie intensive,prudenza massima

Roma, 10 ott. (askanews) - 'In Italia negli ultimi giorni stiamo registrando un aumento consistente dei contagi, ma al momento stiamo contenendo ...

Covid: Perù, 2.151 casi in 24 ore

ROMA, 10 OTT - Il Perù ha registrato 2.151 casi di coronavirus e 238 nuovi decessi provocati dal morbo nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta il Guardia ...

