Coronavirus, in Europa per la prima volta oltre 100 mila casi in 24 ore (Di sabato 10 ottobre 2020) Covid in Europa e nel mondo. L'Europa ha registrato ieri oltre 100mila casi di Coronavirus per la prima volta dall'inizio della pandemia: lo riporta l'Organizzazione mondiale della Sanità, Oms, sul ... Leggi su leggo (Di sabato 10 ottobre 2020) Covid ine nel mondo. L'ha registrato ieri100diper ladall'inizio della pandemia: lo riporta l'Organizzazione mondiale della Sanità, Oms, sul ...

eziomauro : Coronavirus nel mondo: per la prima volta in Europa 100mila contagi in un giorno, Madrid dichiara s… - europainitalia : Risposta al #Coronavirus: la #CommissioneUE???? approva lo spostamento di 1,7mld€ di #fondiUE regionali per supportar… - RaiNews : #coronavirus l'Europa si prepara a gestire una seconda ondata di #COVID19 - AlessiaDiGrego3 : RT @europainitalia: Risposta al #Coronavirus: la #CommissioneUE???? approva lo spostamento di 1,7mld€ di #fondiUE regionali per supportare la… - FatimaCurzio : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, in Europa record di 100mila infezioni in 24 ore. Negli Usa oltre 57mila positivi. In Sudamerica 10 milion… -