"Coprifuoco per bar e locali, guanti sui mezzi pubblici", chiede Zampa (Di sabato 10 ottobre 2020) AGI - “Posso dirle che le Regioni farebbero bene ad aprire con il ministero, con il Comitato tecnico scientifico e con il ministro Boccia, un confronto per mettere mano al provvedimento approvato a settembre”. È l'invito della sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ai governatori per la densità di affollamento sui mezzi pubblici, perché – dice – “fissare all'80% il limite massimo di capienza dei bus è stato rischioso”. E Zampa spiega in una intervista alla Stampa: “Avere una soglia così alta, senza un controllo effettivo a bordo, vuol dire lasciare la possibilità che si arrivi facilmente a mezzi pubblici pieni al 100%”. Per intervenire adeguatamente, la sottosegretaria vede “due strade ... Leggi su agi (Di sabato 10 ottobre 2020) AGI - “Posso dirle che le Regioni farebbero bene ad aprire con il ministero, con il Comitato tecnico scientifico e con il ministro Boccia, un confronto per mettere mano al provvedimento approvato a settembre”. È l'invito della sottosegretaria alla Salute Sandraai governatori per la densità di affollamento sui, perché – dice – “fissare all'80% il limite massimo di capienza dei bus è stato rischioso”. Espiega in una intervista alla Stampa: “Avere una soglia così alta, senza un controllo effettivo a bordo, vuol dire lasciare la possibilità che si arrivi facilmente apieni al 100%”. Per intervenire adeguatamente, la sottosegretaria vede “due strade ...

