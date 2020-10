Calciomercato | Suarez sul futuro di Messi | l’uruguaiano si sbilancia

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 10 ottobre 2020) Luisha sposato il progetto dell’Atletico Madrid, l’uruguaiano ha già dimostrato di essere un calciatore determinante. E’ legato da un ottimo rapporto con Leo, sono arrivate indicazioni proprio suldell’argentino. “Ho cercato di sostenerlo, prendermi cura di lui e farlo distrarre un po’ – dicea Espn -.in un’altra squadra? Potrebbe esserci la possibilita’ che Leo giochi per un altro club, ma se sara’ nuovamente a suo agio e arriva un altro consiglio direttivo, restera’ al Barcellona. In caso contrario, da amico, lo appoggero’ e saro’ ugualmente al suo fianco”.L'articolosuldi ...