Assunzioni fittizie e indennità Inps | denunciate 41 persone | c’è anche un salernitano

(Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: 6 minutiNell’ambito delle attività volte al contrasto dei fenomeni di indebita percezione di erogazioni pubbliche perpetrati mediante meccanismi di frode in materia giuslavoristica, le Fiamme Gialle di Vicenza hanno sviluppato una complessa attività d’indagine, che si è conclusa con il deferimento alla locale Autorità Giudiziaria di 41 soggetti, la maggior parte per l’ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, oltre alla proposta di sequestro per un importo complessivo pari a € 277.066,93. L’attività di servizio ha preso le mosse da un’analisi sviluppata in cooperazione con i funzionari dei locali uffici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’I.N.P.S. avente ad oggetto apparenti irregolarità nelleda parte di una ...