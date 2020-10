Alfonso Signorini, è successo di nuovo. Il conduttore l’ha saputo poco fa (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo la bella notizia di appena quattro giorni fa, una brutta batosta per Alfonso Signorini. L’ennesima in realtà, perché da quando è iniziato il suo GF Vip, e ormai sono settimane, si contano sulle dita di una mano i risultati positivi dal punto di vista degli ascolti. Già, dopo il record di lunedì scorso il reality che va in onda in diretta su Canale 5 torna a perdere la sfida. Lunedì 5 ottobre 2020 la settima puntata del GF Vip aveva registrato dati decisamente migliori delle precedenti settimane. Nel dettaglio c’era stato un pareggio in share tra il programma di Signorini e Io ti Cercherò. Sia il reality show di Canale 5 che la nuova serie tv in prima serata sul primo canale della Tv di Stato con Alessandro Gassmann avevano infatti totalizzato il 20,6% di share. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo la bella notizia di appena quattro giorni fa, una brutta batosta per. L’ennesima in realtà, perché da quando è iniziato il suo GF Vip, e ormai sono settimane, si contano sulle dita di una mano i risultati positivi dal punto di vista degli ascolti. Già, dopo il record di lunedì scorso il reality che va in onda in diretta su Canale 5 torna a perdere la sfida. Lunedì 5 ottobre 2020 la settima puntata del GF Vip aveva registrato dati decisamente migliori delle precedenti settimane. Nel dettaglio c’era stato un pareggio in share tra il programma die Io ti Cercherò. Sia il reality show di Canale 5 che la nuova serie tv in prima serata sul primo canale della Tv di Stato con Alessandro Gassmann avevano infatti totalizzato il 20,6% di share. (Continua ...

