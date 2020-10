Xbox FanFest 2020 si farà e sarà un evento digitale

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Microsoft ha comunicato ai giocatori che l'edizionedell'si farà e si terrà in un formato. A breve saranno condivisi nuovi dettagli sullo show e dalla prossima settimana (12 ottobre) saranno disponibili le iscrizioni per partecipare.Sulla pagina ufficiale didedicata all'si legge: "I fan lo hanno chiesto e noi lo stiamo offrendo.è ora una combinazione di eventi fisici e digitali esclusivi, con contenuti, premi, merchandise e molto altro! Siamo entusiasti di consentire a più fan la possibilità di partecipare con la community. Registrandovi a, sbloccherete esclusive su eventi, promozioni ed esperienze ...

Per il momento, rimane confermata la sola Xbox FanFest, evento di norma parallelo alle grandi manifestazioni come E3, Gamescom, e appunto gli appuntamenti della linea X0.