«Vado a fare una passeggiata»: mamma esce di casa e non torna più (Di venerdì 9 ottobre 2020) Elena Gulino è uscita di casa martedì mattina e non è più tornata. Sono ore di angoscia per gli amici e i familiari Ore di angoscia per i familiari di Elena Gulino, uscita di casa martedì mattina senza dare più nessuna notizia. Elena ha 54 anni, due figli di 20 e 30 anni e abita … L'articolo «Vado a fare una passeggiata»: mamma esce di casa e non torna più proviene da www.meteoweek.com.

