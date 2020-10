Traffico Roma del 09-10-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti sul grande raccordo anulare traSud Ardeatina in carreggiata interna poi sul percorso Urbano della A24 rallentamenti tra Tor cervare la tangenziale est stessa situazione sulla Flaminia tra labbro e via dei Due Ponti e sulla Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe in direzione del centro città anche a sud della capitale ci sono dei peralungo la via Appia tra Santa Maria delle Mole ed il grande raccordo anulare interrotto il servizio della linea metro B tra Laurentina e Garbatella nelle due direzioni per un guasto tecnico attivo il servizio di bus sostitutivi per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it è tutto per il momento Un saluto ...