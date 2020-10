The Medium: la data di uscita nel nuovo trailer! (Di venerdì 9 ottobre 2020) Confermata la data di uscita di The Medium per quest’anno. Scopriamo quando avremo il gioco tra le mani con il trailer dedicato L’inquietante horror a cura di Bloober Team, The Medium, ha finalmente una data di uscita. The Medium è uno dei titoli di punta dei primi mesi del lancio di Xbox Series X e Series S e non ci vorrà molto prima di giocarlo. Nessuna notizia però sulla data in cui il gioco verrà inserito nel Xbox Game Pass per il momento. Ecco la data di uscita di The Medium Il gioco sarà disponibile a partire dal 10 dicembre 2020 su PC, attraverso Steam, e su Xbox Series X/S. Nessuno slittamento quindi per The Medium, che riesce ad ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 9 ottobre 2020) Confermata ladidi Theper quest’anno. Scopriamo quando avremo il gioco tra le mani con il trailer dedicato L’inquietante horror a cura di Bloober Team, The, ha finalmente unadi. Theè uno dei titoli di punta dei primi mesi del lancio di Xbox Series X e Series S e non ci vorrà molto prima di giocarlo. Nessuna notizia però sullain cui il gioco verrà inserito nel Xbox Game Pass per il momento. Ecco ladidi TheIl gioco sarà disponibile a partire dal 10 dicembre 2020 su PC, attraverso Steam, e su Xbox Series X/S. Nessuno slittamento quindi per The, che riesce ad ...

tuttoteKit : The Medium: la data di uscita nel nuovo trailer! #BlooberTeam #PC #TheMedium #XboxSeriesS #XboxSeriesX #tuttotek - Cry234cry : @ScreenplayersIT Leggo the medium ufficiale l’uscita il 10. Molto probabilmente prenderò questo - Ghido85 : RT @GamesPaladinsIT: L’horror psicologico di The Medium verrà rilasciato il 10 dicembre per Xbox Series X|S e PC - MicrosoftRTweet : RT @GameXperienceIT: The Medium si mostra nel nuovo trailer, arriva il 10 dicembre! - GameXperienceIT : The Medium si mostra nel nuovo trailer, arriva il 10 dicembre! -