Spread Btp-Bund a 125 punti | minimo da maggio 2018

(Di venerdì 9 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 09 OTT - Lotra Btp erivede i valori più bassi daa quota 125base. In chiusura di giornata il rendimento del decennale del Tesoro è alstorico ...

Lo spread tra Btp e Bund rivede i valori più bassi da maggio 2018 a quota 125 punti base. In chiusura di giornata il rendimento del decennale del Tesoro è al minimo storico dello 0,72%. (ANSA). (ANSA) ...Alla fine grazie all’apertura positiva di Wall Street le Borse europee trovano tutte il segno più in chiusura di settimana. Le aspettative per un accordo sul piano di aiuti negli Stati Uniti ha spinto ...