Sindaco scrive a Mattarella: "Cittadinanza per l'atleta Madam" (Di venerdì 9 ottobre 2020) L'atleta 23enne, in Italia da quando ha 7 anni, non ha ancora ottenuto la Cittadinanza. La ragazza era stata vittima di razzismo Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 9 ottobre 2020) L'23enne, in Italia da quando ha 7 anni, non ha ancora ottenuto la. La ragazza era stata vittima di razzismo Segui su affaritaliani.it

lecco_notizie : Lecco. Il nuovo sindaco scrive ai suoi cittadini: “Iniziamo subito a lavorare insieme” - papero33 : RT @AlbertoLetizia2: Danielle Frédérique Madam, atleta originaria del Camerun, in Italia da 16 anni, ha subito aggressioni verbali per aver… - andreavent3 : RT @AlbertoLetizia2: Danielle Frédérique Madam, atleta originaria del Camerun, in Italia da 16 anni, ha subito aggressioni verbali per aver… - infoitinterno : Covid a Napoli, de Magistris scrive a De Luca: «Sono il sindaco, voglio i dati del contagio» - loreval8 : “Italiani si è nel cuore prima che nei documenti”. Miglior argomento a favore di #iussoli e #iusculturae . Ora! Atl… -