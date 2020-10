“Sei una persona speciale”, Fedez salva il cane malato di una fan pagando l’intervento (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il cantante Fedez, marito di Chiara Ferragni, ha sovvenzionato l’intervento chirurgico di un cane malato di una sua fan. La ragazza aveva pubblicato su Facebook un appello disperato per una raccolta fondi, quando alla richiesta di aiuto ha risposto il rapper milanese. Ecco tutta la storia del bellissimo gesto. L’appello della ragazza e la risposta … L'articolo “Sei una persona speciale”, Fedez salva il cane malato di una fan pagando l’intervento proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il cantante, marito di Chiara Ferragni, ha sovvenzionato l’intervento chirurgico di undi una sua fan. La ragazza aveva pubblicato su Facebook un appello disperato per una raccolta fondi, quando alla richiesta di aiuto ha risposto il rapper milanese. Ecco tutta la storia del bellissimo gesto. L’appello della ragazza e la risposta … L'articolo “Sei unaspeciale”,ildi una fanl’intervento proviene da www.meteoweek.com.

