Segre: 'Sono stata clandestina e richiedente asilo. So cosa vuol dire essere respinti' (Di venerdì 9 ottobre 2020) Agenzia Vista, Arezzo, 9 ottobre 2020 'Come ho detto il primo giorno in cui Sono entrata in Senato, io Sono stata ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Agenzia Vista, Arezzo, 9 ottobre 2020 'Come ho detto il primo giorno in cuientrata in Senato, io...

RaiNews : 'Scegliere sempre la vita. Io sono viva per caso'. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre nella sua ultima t… - Radio3tweet : Sentivo dentro di me, pur avendo una vita piena, di non aver compiuto il mio dovere, di non aver fatto quello che f… - Avvenire_Nei : #LilianaSegre «Sono stata clandestina, so com'è essere respinti» - serenotta : RT @amaricord: 'Ebbi la possibilità di uccidere un nazista. Fu un attimo decisivo, lì capii che non ero come loro. Non raccolsi quella pist… - shalomroma : #LilianaSegre : “Nel mio racconto c'è la pena, la pietà per quella ragazzina che ero io e che adesso sono la nonna… -