Roma | NEWS e ultimissime 9 ottobre | sarà difesa con Smalling-Ibanez-Kumbulla?

ilfoglio_it : #Calenda si candiderà come sindaco della Capitale e lo farà partendo da un'idea seduttiva: trasformare Roma nel lab… - LegaSalvini : PAURA PER VITTORIO BRUMOTTI: 'ACCOLTO' DAGLI SPACCIATORI DI ROMA CON PUGNI E SPUTI, IL VIDEO DA BRIVIDI - ilfoglio_it : Calenda si candiderà come sindaco della Capitale con un'idea seduttiva: trasformare Roma nel laboratorio del talent… - rsacislfpsantal : RT @cisl_fplazio: #Roma, condannati i vertici dell'#UmbertoI: comportamenti anti-sindacali. Il #management dovrà pagare le #spese e riprist… - petronillarusso : RT @_Nico_Piro_: Oggi @MEvincenzi su @repubblica ci racconta di #Samos isola vicina a #Lesbos #Grecia che ne condivide destino di approdo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma NEWS

RomaNews

Per poterli vedere in campo tutti e quattro contemporaneamente l’ipotesi è quella di dirottare, come nella prima parte della scorsa stagione, Mancini a centrocampo accanto a Veretout. A Fonseca adesso ...Quante opzioni in difesa per Fonseca. Ora in difesa Fonseca ha l’imbarazzo della scelta. (RomaNews) Nella sessione d’allenamenti di oggi a Trigoria, Paulo Fonseca, dopo il lavoro in palestra e la ...